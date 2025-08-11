Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 16:14

BM, İsrail'in Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecileri hedef almasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecileri öldürmesini kınadı.

BM, İsrail'in Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecileri hedef almasını kınadı
[Fotograf: Reuters]

BM İnsan Hakları Ofisi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ederek, çadırlarına düzenlediği saldırıda 6 Filistinli gazeteciyi öldürmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Hamas: Gazetecilerin susturulması, Gazze'deki büyük katliamın ön hazırlığıdır
Hamas: Gazetecilerin susturulması, Gazze'deki büyük katliamın ön hazırlığıdır

İsrail'in, gazeteciler dahil tüm sivillere saygı göstermesi ve onları koruması gerektiği belirtilen paylaşımda, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 242 Filistinli gazeteci öldürüldü. Tüm gazetecilerin Gazze'ye derhal, güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan beri düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
16:50
"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak
16:42
Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz
16:26
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için üç parti birer üye ismi daha bildirdi
16:37
Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ