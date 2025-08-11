Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 16:12

Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan beri düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan beri düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım alabilmek için bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinli ailenin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda anne, baba ve bir çocuk olmak üzere 3 kişilik aile katledildi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 8'i çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece yarısından sabah saatlerine kadar Gazze kentinin güneydoğusunu özellikle de Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki bina ve yapıları hava saldırıları, topçu atışları ve yıkım operasyonları ile hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde kalan yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinli siviller İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte 2 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu Han Yunus'un batısında bir daireyi kamikaze dron ile hedef aldı. Saldırıda 7 kişiden oluşan Filistinli "Ebu Şemela" ailesinin tüm bireyleri hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun dün hastane yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan gazeteci Muhammed el-Halidi'nin bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Gazze Şeridi’nin İsrail’i ifşa eden sesi: Enes eş-Şerif
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
16:50
"Türk Müze Kartı" uygulaması ile Türk devletleri arasında ortak kültür köprüsü kurulacak
16:42
Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz
16:26
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için üç parti birer üye ismi daha bildirdi
16:37
Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:17
BM, İsrail'in Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecileri hedef almasını kınadı
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ