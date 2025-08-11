Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 12:08

Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'de büyük bir katliama hazırlanıyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in bölgeden herhangi bir görüntü ya da ses kaydı yayınlanmadan Gazze'de katliam gerçekleştirmeye hazırlandığını belirtti.

Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'de büyük bir katliama hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra dün akşam saatlerinde düzenlediği, aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 6 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"Öleceğiz ve kimsenin bundan haberi olmamasından endişe ediyoruz." diyen Ebu Silmiyye, "İsrail'in gazetecileri öldürmesi, Gazze kenti aleyhinde büyük bir şey planladığına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

Ebu Silmiyye, İsrail saldırısında Şerif ve Kurayka'nın öldürülmesine ilişkin ise "Gazze ve dünya, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizlikleri hiçbir tahrifat veya ekleme olmaksızın aktaran sesleri kaybetti." diye konuştu.

Ebu Silmiyye, "İsrail bölgeden hiçbir görüntü ya da ses kaydı yayınlanmadan yapılacak büyük bir katliama hazırlanıyor. Bu yüzden Al Jazeera muhabirleri Şerif ve Kurayka'yı öldürdü." dedi.

İsrail'in hastane yakınındaki gazetecilerin çadırına saldırısı

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka, gazeteci Muhammed el-Halidi ve 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebu'l Menuçehr" asırlardır geçmişin izlerini taşıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
13:00
Yunanistan Batı Trakya Türklerinin haklarını gasbediyor
13:01
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
12:31
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
12:21
Kürşad Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Çepni kültürünün mirası "Ağasar elbiseleri" festivallerin vazgeçilmezi
Çepni kültürünün mirası "Ağasar elbiseleri" festivallerin vazgeçilmezi
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ