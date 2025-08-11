Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 11:26

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile savaşında Ukrayna'ya finansman sağlamayı sonlandırmayı ve bölgede barış istediklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
[Fotograf: AP]

Vance, Fox News'te katıldığı programda Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

Vance, "Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız." dedi.

ETİKETLER
ABD Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
ABD'de evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'de büyük bir katliama hazırlanıyor
12:02
Mersin'de orman yangını
11:59
Bakan Kacır: Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz
11:51
Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
11:49
Balıkesir Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
11:41
Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın çıktı
Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor
Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ