Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2025 11:48

Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun, dün gece Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 6'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarındaki saldırısında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldığı saldırı sonucu gazeteci Muhammed el-Halidi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sahat" medya platformu için çalışan Halidi'nin, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırını doğrudan bombalayarak gerçekleştirdiği korkunç katliamda hayatını kaybeden 6. gazeteci olduğu" kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 238'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etmişti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
Şifa Hastanesi Müdürü: İsrail Gazze'de büyük bir katliama hazırlanıyor
12:02
Mersin'de orman yangını
11:59
Bakan Kacır: Türkiye'nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz
11:49
Balıkesir Sındırgı'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
11:41
Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın çıktı
11:29
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor
Samsun'da Batık Minare çevresi su sporları tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ