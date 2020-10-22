Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde dün öğle saatlerinde bir bankaya giren soyguncu silah tehdidiyle 500 bin dolar talep edip onlarca kişiyi rehin aldı.

Saldırgan gece yarısı kendisine 500 bin dolar getirilmesi üzerine eylemine son verdi. Yanına 2 rehine ve parayı getiren polisi alan soyguncu olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra polis ve 2 rehineyi de serbest bırakan soyguncu izini kaybettirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada suçlunun yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Saldırganın bankaya girdiğinde toplam 43 kişiyi rehin aldığı daha sonra teker teker serbest bıraktığı bildirildi.

Taleplerini bir rehine aracılığıyla iletti

Saldırgan, bir rehine aracılığıyla bir televizyon kanalına yaklaşık 500 bin dolar para talebini iletmiş ve polisler banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Saldırganın söz konusu talebinden sonra bankanın çevresindeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçları çekilmişti.