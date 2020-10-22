Savaş suçu işleyen Ermenistan, insani ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füzelerle saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.

Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Cephe hattında son durum

Ermenistan sivilleri vuruyor, savaş suçu işleyen Ermeni ordusuna cevabı cephede Azerbaycan ordusu veriyor.

Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu Ağdere, Fuzuli - Cebrail ve Kubatlı bölgelerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son çatışmalarda Ermenistan ordusu yine ağır darbe aldı, geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan ordusu Zengilan şehrine bağlı bir kasaba ile 21 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı.

Ermeni ordusunun 5’inci muhrip alayının mevzileri içindeki silah ve mühimmatlarla ele geçirildi. Aralarında yüksek rütbeli komutanların da olduğu çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi. Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracı düşürüldü. 556’ncı Alayın, 400 askeri bulunan bir taburunun da imha edildiği duyuruldu.

Ermenistan ordusu ise insani ateşkese karşın Terter başta olmak üzere çok sayıda sivil yerleşim bölgesine saldırıyor. Saldırılarda şimdiye kadar 63 sivil hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı. 1981 ev vurulurken, 386 sivil tesis zarar gördü.