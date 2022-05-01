Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35'te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
Depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu açıklandı.
Deprem, başkent Tiflis'te de hissedildi.
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