Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Boko Haram'ın 22 üyesi etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da ulusal basındaki haberlere göre, Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Nijerya Boko Haram Terör Örgütü
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