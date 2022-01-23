Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan: Ukrayna'nın yanındayız
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız."
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