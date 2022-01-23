Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız."