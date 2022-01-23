Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçi Güney, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’nin Bağdat büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgenin istikrarını tehdit eden terör grupları ile mücadele ele alındı.
Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'taki hükümet binasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve başta ekonomi, ticaret ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği ele alındı.
Görüşmede ayrıca terörist grupların Irak'ın güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit etmesine engel olmanın önemi vurgulandı.
Kazımi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Büyükelçi Güney, Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadele çabalarına verdiği desteğin yanı sıra Irak hükümetinin benimsediği diplomatik ve reform adımlarını da desteklediğini ifade etti.
Etiketler: Irak
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