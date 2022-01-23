Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'taki hükümet binasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve başta ekonomi, ticaret ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği ele alındı.

Görüşmede ayrıca terörist grupların Irak'ın güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit etmesine engel olmanın önemi vurgulandı.

Kazımi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Büyükelçi Güney, Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadele çabalarına verdiği desteğin yanı sıra Irak hükümetinin benimsediği diplomatik ve reform adımlarını da desteklediğini ifade etti.