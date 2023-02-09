Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Burada gazetecilere konuşan Papuaşvili, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Türk halkının yanındayız ve bu zor anlarda yardıma hazırız." dedi.

"Gürcistan, zor anlar olduğunda Türkiye'nin yardımını daima hissetti"

Türkiye'de afet bölgesine gönderilmek üzere parlamentoda yardım toplamaya başladıklarını kaydeden Papuaşvili, "Gürcistan, zor anlar olduğunda Türkiye'nin yardımını daima hissetti. Türk dostlarımıza destek olmak dostluğumuzun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Papuaşvili, Gürcistan'dan gönderilen arama kurtarma ekiplerin Türkiye'de görev yaptığını aktardı.