Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews’in düzenlediği basın toplantısına, Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman ile Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden seçilen milletvekilleri de katıldı.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Andrews, bu zor zamanda kalplerinin depremlerden etkilenen insanlarla olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar yardımda bulunacaklarını aktaran Andrews, cuma gecesi Victoria hükümetinin dayanışma adına kentteki önemli binaları beyaz renkle ışıklandıracağını açıkladı.

Victoria Küçük İşletmeler Bakanı Süleyman da toplantıyı izleyen medya mensuplarına Türkçe hitap etti.

Süleyman, bu zor zamanda eyaletteki Türk toplumunun Türkiye’ye yardım amacıyla birlik içinde hareket ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye, bunu da atlatacak, biliyorum.” dedi.

Dayanışma amaçlı Sydney Opera House da beyaz renkle ışıklandırıldı ve binaya yası temsil eden siyah kurdele yansıtıldı.

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