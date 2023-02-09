Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Enkazda arama kurtarma faaliyetleri için eğitilen Kuzey Makedonya Ordusu Özel Kuvvetler Taburu'ndan 36 kişilik yeni ekip, bugün başkent Üsküp'teki İlinden Kışlası'ndan Türkiye'ye yola çıktı. Ekip, orada deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerde insani operasyonlara katılacak." ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Vasko Gjurçinovski'nin yeni ekipten tüm potansiyellerini ve aldıkları eğitimleri en profesyonel şekilde kullanmalarını ve müttefik Türkiye vatandaşlarına yardımcı olmalarını istediği bildirildi.

Söz konusu ekip, Savunma Bakanlığının önerisi üzerine Kuzey Makedonya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'deki çalışmalara katılıyor.

Açıklamada, daha önce Kahramanmaraş'a ulaşan Kuzey Makedonya ordusu ekibinin de enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya hükümeti, dün düzenlenen 128. hükümet oturumunda, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye yeni ekip gönderme kararı almıştı. Hükümetin açıklamasında, "Savunma Bakanlığının önerisiyle Kuzey Makedonya Ordusu Özel Operasyonlar Taburu'na mensup yeni 36 kişinin insani operasyonlara katılması adına Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilmesi kararı alındı." ifadesine yer verilmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye acil yardım sağlanması amacıyla 6 Şubat'ta olağanüstü oturum düzenlemişti. Oturumda 40 kişilik arama kurtarma ekibi, arama kurtarmada kullanılan teçhizat, 6 araç, 2 itfaiye aracı, depremzedeler için 10 bin battaniye, 200 sedye ile 2 eğitimli köpek gönderilmesi kararı alınmıştı.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska da arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere Kuzey Makedonya Ordusu Özel Kuvvetler Taburu'ndan Türkiye'ye ekip gönderdiklerini açıklamış, söz konusu ekipte 22 Ordu Özel Kuvvetler Taburu mensubunun yanı sıra arama-kurtarma faaliyetleri için eğitilmiş köpeklerin de yer aldığı bilgisini paylaşmıştı.