Zambiya'da 390 idam mahkumunun cezaları müebbet hapse çevrildi
Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, 390 idam mahkumunun cezalarının müebbet hapse çevrildiği bildirildi.
Zambiya İçişleri Bakanı Jack Mwiimbu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'nın idam cezasına çarptırılmış 390 mahkumun cezasını, müebbet hapis cezasına çevirdiğini aktardı.
Geçen yılın aralık ayında gerçekleştirilen kanun değişikliği kapsamında artık Zambiya'da hiçbir mahkemenin idam cezası veremeyeceğini hatırlatan Mwiimbu, "Mevcut durumda ölüm cezasının kaldırılmasının ardından idam cezasına mahkum edilmiş kimse kalmadı." ifadesini kullandı.
Mwiimbu, cezaları müebbet hapse çevrilen 11'i kadın 390 mahkumun tamamının, başkent Lusaka'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Kabwe'deki Mukobeko Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunduğu bilgisini paylaştı.
Zambiya Anayasası'nın 97. maddesi uyarınca cumhurbaşkanı, hüküm giymiş kişileri affetme ve ağır cezalar verme yetkisine sahip bulunuyor.
Aralık 2022'de idamı kaldıran Zambiya, Sahra Altı Afrika'da ölüm cezasını kaldıran 25. ülke olmuştu.
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