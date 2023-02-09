Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar devlet televizyonundan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım çağrısı
[Fotograf: AA]
Katar devlet televizyonu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Katar Kızılayı ile Katar Medya ve Televizyon Kurumunun da bulunduğu 4 kuruluşun ortaklaşa yardım kampanyası düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için cuma günü 17.30'da düzenleyeceğimiz yardım kampanyasına katılın." ifadesi kullanıldı.
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