Devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, aralarında Katar Kızılayı ile Katar Medya ve Televizyon Kurumunun da bulunduğu 4 kuruluşun ortaklaşa yardım kampanyası düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için cuma günü 17.30'da düzenleyeceğimiz yardım kampanyasına katılın." ifadesi kullanıldı.