Yerin 22 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde "yüzer restoranın" denize devrilmesi sonucu 4 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin "yüzer restoranın" altına sıkıştıkları yerden çıkarıldığını açıkladı.

Muhari, bölgedeki bazı bina ve sağlık tesislerinde ise hasar meydana geldiğini belirtti.

Endonezya'nın Açe bölgesinde 2004'teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.