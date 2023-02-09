Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatları doğrultusunda "Acılarını Dindirin" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Filistin halkına çağrıda bulunan Bekri, "depremler sonrasında yaşanan felaket nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimize imkanlarınız nispetinde yardım yapmanızı istiyoruz. Türkiye ve Suriye'de felakete uğrayanların yanında olmak bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. İsrail işgali altındaki Filistin halkı bu acıyı biliyor." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrasında kampanya çerçevesinde yardım toplanacağını aktaran Bekri, Filistin Vakıflar Bakanlığının da kampanyaya 100 bin dolar katkı sunacağını kaydetti.

Türkiye ve Suriye halklarına başsağlığı dileklerinde bulunan Bekri, "Filistin halkı, bu zorluğu aşmanız için elinden gelen tüm desteği verecektir." ifadelerine yer verdi.

Toplanan yardımlar için bir heyet kurulacağı bilgisini aktaran Bekri, Filistin yönetiminin Türkiye ve Suriye'deki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla yardımları iletileceğini bildirdi.