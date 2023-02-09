Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
[Fotograf: AA]
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Rusya'da toplanan yardımların ilk kısmı gönderildi.
Rusya'da Türkiye'deki depremzedeler için çadır, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysi, uyku tulumu, termos ve taşınabilir şarj aletleri gibi çok sayıda yardım toplandı.
Ağırlığı 5 tona ulaşan yardımlar, Türk Hava Yollarına ait uçakla Moskova'dan yola çıktı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rusya'daki Türk Konsolosluklarının aracılığıyla depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediliyor.
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