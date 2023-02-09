Rusya'da Türkiye'deki depremzedeler için çadır, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysi, uyku tulumu, termos ve taşınabilir şarj aletleri gibi çok sayıda yardım toplandı.

Ağırlığı 5 tona ulaşan yardımlar, Türk Hava Yollarına ait uçakla Moskova'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rusya'daki Türk Konsolosluklarının aracılığıyla depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediliyor.