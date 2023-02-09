Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya, Hatay'da depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
[Fotograf: AA]
Libya merkezli Ayn Libya gazetesinin haberinde, Başbakan Abdulhamid Dibeybe’nin talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine; arama, kurtarma ve sağlık ekibinin gönderildiği hatırlatıldı.
Libya ekibinin Hatay'da sahra hastanesi kurduğu ve şimdiye kadar doktorların 37 ameliyat ile 2 sezaryen gerçekleştirdiği belirtilen haberde, Libya'nın deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran ilk Arap ülkesi olduğu ifade edildi.
Haberde, bölgede görev yapan Libya kurtarma ekibinin, enkaz altındaki 5 çocuğun hayatta olduğunu tespit ettiği ve 17 ceset çıkardı da kaydedildi.
Libyalı yetkililer, daha önce ülkeden giden ekibin Hatay’da görev yaptığını duyurmuştu.
Etiketler: Deprem
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