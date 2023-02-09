Libya ekibinin Hatay'da sahra hastanesi kurduğu ve şimdiye kadar doktorların 37 ameliyat ile 2 sezaryen gerçekleştirdiği belirtilen haberde, Libya'nın deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran ilk Arap ülkesi olduğu ifade edildi.

Haberde, bölgede görev yapan Libya kurtarma ekibinin, enkaz altındaki 5 çocuğun hayatta olduğunu tespit ettiği ve 17 ceset çıkardı da kaydedildi.

Libyalı yetkililer, daha önce ülkeden giden ekibin Hatay’da görev yaptığını duyurmuştu.