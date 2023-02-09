Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek için Meksika'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.
Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ile arama köpekleriyle gelen 150 kişilik Meksikalı ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.
Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.
Meksikalı ekip, arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacak.
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