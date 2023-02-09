Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika telekom operatörleri Türkiye ve Suriye aramalarını ücretsiz yaptı
[Fotograf: AA]
Belçika'nın en büyük telekom şirketi Proximus'un da aralarında yer aldığı bazı operatörler, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülkeden Türkiye ve Suriye'ye yapılan arama ve SMS'lerin şubat ayı boyunca ücretsiz olduğunu bildirdi.
Proximus'tan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerle iletişimi kolaylaştırmak için Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye ücretsiz arama ve kısa mesaj hizmeti sunulması kararı alındı.
Açıklamada, şirket depremzedelere taziyelerini sunarken, felaketin yıkıcı görüntüleri karşısında Türkiye ve Suriye'de arkadaşları ve aileleri bulunanlara destek sunulacağının altı çizildi.
Depremden etkilenen bölgelerdeki insanların durumunun ağırlığına dikkat çekilen açıklamada bu aşamada aileler ve arkadaşlarla iletişimin çok önemli olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, Proximus, Scarlet ve Mobile Vikings'in tüm müşterilerine şubat ayı boyunca Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye mobil ve sabit arama ile kısa mesajların ücretsiz sunulduğuna vurgu yapıldı.
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