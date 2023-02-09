Meloni, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesi İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla Zelenskiy'i Paris'te akşam yemeğinde ağırladığı hatırlatılan Meloni, bu daveti eleştirerek "Bence Macron'un Zelenskiy'e bu daveti uygunsuz olmuştur. Bizim gücümüz birlik olmalı." dedi.

Meloni, bazı iç siyasi meselelerinin Avrupa'da "ortak davaya zarar verme riski" taşıdığını kaydetti.

La Repubblica gazetesi, "İtalyasız Zirve" manşetini atarak İtalya’nın dün Paris'te Fransa, Almanya ve Ukrayna liderleri arasındaki zirvenin dışında kaldığına dikkati çekti.

Meloni'nin bu çıkışı, basında bazı yorumcular tarafından Roma ile Paris arasında gerilimin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Basındaki haberlere göre, Meloni ve Zelenskiy'nin bugün Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.