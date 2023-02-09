Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB liderlerinden depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.
Toplantıya başkanlık eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, toplantının 1 dakikalık saygı duruşuyla açıldığını bildirdi.
Leyts, "Olağanüstü AB Konseyi Toplantısı, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı." ifadesini kullandı.
AB Zirvesi'ne bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılması planlanıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Deprem
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