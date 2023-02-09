İngiltere'deki 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren çatı örgüt olan DEC'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra sığınma, tıbbi malzeme, ısıtıcı, battaniye, sıcak tutan kıyafetler, yiyecek ve temiz su sağlanmasının öncelikli olduğu bilgisi verildi.

DEC, bu kapsamda bölgeye acil destek sağlamak üzere bağış kampanyası başlatıyor. Bağış kampanyası, bu akşam İngiltere'de farklı televizyon kanallarından canlı yayınlanacak. Bağış kampanyası, DEC'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

İngiliz hükümeti, kampanyaya 5 milyon sterline kadar ekleme yapacak.

Ayrıca, İskoçya da DEC'in kampanyasına 500 bin sterlin bağışlayacağını açıkladı.