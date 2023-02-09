Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Mirziyoyev, Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Taziye mesajında Mirziyoyev, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremler sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yapıların yıkılmasıyla ilgili haberlerin kendisini ve tüm Özbek halkını derinden üzdüğünü vurguladı.

Mirziyoyev, mesajında şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz için bu zorlu günlerde tüm Türk halkına ve yönetimine taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletiriz. Biz, bu zorlu günlerde dostlarımızla omuz omuza olarak, her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız. Türk milletinin kendine özgü yenilmez iradesi ve metaneti ile bu zorlu günleri kısa zamanda aşacağına ve tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz".

Daha sonra Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile bir araya gelen Mirziyoyev, ölenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Mirziyoyev, Türkiye’deki gelişmeleri her gün yakından takip ettiğini belirterek, Özbekistan'ın depremden etkilenen Türkiye'ye gereken tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.​​​​​​​