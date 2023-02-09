Tarihi depremlerin ardından dünyanın her yerinden binlerce arama kurtarma uzmanı Türkiye'ye koştu.

O ekiplerden biri de Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta görev yapan İspanya itfaiyesi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pide görseliyle mesaj yazan İspanol ekip, "Bu yiyecekleri teslim etmemiz için yolda bizi adeta durdurdular... Kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar... Bütün insanlar acil durum ekiplerine döndü. Unutma, asıl kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz." dedi.

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.