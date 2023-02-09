AB Komisyonu, Birliğin dezenformasyona karşı hazırladığı kuralları içeren uygulama kodu çerçevesinde, Google, Twitter, Facebook, Microsoft ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yalan haber ve dezenformasyonla nasıl mücadele edildiğine ilişkin ilk raporlarını sunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu raporlarda, platformların dezenformasyon aktörlerinin reklam gelirinin ne kadarının engellendiği, kabul edilen veya reddedilen siyasi reklamların sayısı ve değeri, sahte hesapların oluşturulması ve kullanılması gibi belirlenen manipülatif davranış örnekleri ile bilgilerin doğruluk kontrolünün etkisi hakkında verilerin yer aldığı bildirildi.

Uygulama kodunu kabul eden bütün platformların buna ilişkin raporlarını zamanında sundukları belirtilen açıklamada, Twitter'ın raporunda yeterli verinin yer almadığı ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmeyi güçlendirecek taahhütler konusunda eksiklikler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bir sonraki raporlama sürecinin 6 ay sonrasında yapılacağı bildirildi.

Twitter hayal kırıklığına uğrattı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Twitter'ın sunduğu raporun diğerlerinin gerisinde kaldığını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Twitter'ın kurallardan kaynaklanan yükümlülüklerine daha ciddi bir bağlılık göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Platformların dezenformasyona karşı mücadele kurallarına ilişkin ilk uygulama raporlarının yayımlanmasının önemine işaret eden Jourova, araştırmacıların verilere erişimini sağlama konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Jourova, bilgi kalitesi konusunda yalnızca çevrim içi platformlara güvenilemeyeceğine ve bilgilerin bağımsız olarak doğrulanabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Daha fazla şeffaflığa sahip olmalıyız." dedi.