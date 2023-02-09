Liderler, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB dönem başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, zirvede, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler için yapılabilecek yardımların yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı, ABD'nin iklim paketinin AB endüstrisine olası etkisi ve sığınmacılar konusunu ele alacaklarını söyledi.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere yönelik ülkesi ve AB'nin desteklerine değinerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirvenin Türkiye ve Suriye'yi yaralayan deprem felaketinin gölgesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, Yunanistan'ın her iki ülkeye de yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın deprem sonrasında yeniden inşa çalışmalarında da yardıma hazır olduğunu dile getiren Miçotakis, "Depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına kaynak bulmak üzere Brüksel'de düzenlenecek bir toplantının da ön sıralarında olacağız." diye konuştu.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ve Suriye'de önceliğin enkaz altındaki kişilerin kurtarılması olduğunu söyledi.

Rutte, Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle AB ülkelerine gelmek isteyenlere yardım edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya "Önceliğimiz enkaz altındaki kişilerin kurtarılması. Yardımı orada yapmalıyız." dedi.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye'deki depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Yaşanan deprem korkunç ama doğaya karşı bir şey yapamazsınız. Tüm kalbimizle baş sağlığı dileklerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nauseda, Litvanya'nın Türkiye'ye her anlamda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Estonya

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Türkiye'deki deprem nedeniyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Halihazırda 45 kişilik kurtarma ekibimiz ekipmanlarıyla Türkiye'de. Biz, küçük bir ülkeyiz ve sadece bir ülkeye kurtarma ekibi gönderebiliriz. Elimizden gelen bu." diye konuştu.