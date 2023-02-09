Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler, Kahramanmaraş'ta 9'u çocuk 44 kişiyi enkaz altından kurtardı
[Fotograf: AA]
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 9'u çocuk 44 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 9'u çocuk 44 kişiyi kurtardığı, 164 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Etiketler: Azerbaycan Kahramanmaraş
Son Haberler
- 11:35
- 11:28
- 11:28
- 11:27
- 11:36
Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya ordusu arama kurtarma çalışmaları için yeni ekip gönderiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz