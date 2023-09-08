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Dünya
AA 08.09.2023 00:01

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Hiçbir yere gitmiyorum

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, kendisi hakkında azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek, "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etme hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Hiçbir yere gitmiyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, devlet televizyonu Birinci Kanal'da katıldığı canlı yayında, hükümetin, kendisi hakkında azil süreci başlatmak istemesine tepki gösterdi.

Sadece Gürcü halkına karşı sorumlu olduğunu ifade eden Zurabişvili, AB ile Gürcistan'ın entegrasyon sürecini desteklemek için son bir haftadır Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Zurabişvili, AB süreci yönünde aktif çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirterek, ülkesinin geleceğinin Avrupa'da olduğunu vurguladı.

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Anayasa ve yasaların kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirdiğini savunan Zurabişvili, "Bu yüzden hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etme hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum. Ben buradayım, ama nereye gitmem gerekirse oraya gideceğim." diye konuştu.

Zurabişvili, Avrupa ülkelerine kendi imkanlarıyla gittiğini ve orada Gürcü halkının iradesini temsil ettiğini kaydetti.

Rusya'nın etkisinden uzaklaşması için Gürcistan'ın AB ile entegrasyon çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, ülkenin AB üyeliği için herkesin birlikte yürümesi gerektiğini ifade etti.

Zurabişvili, "Eğer hükümet bunu anlayıp alışacaksa çok iyi olur. Değilse de belki onun da geleceği buna bağlıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı hakkında azil sürecinin başlatılması

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Avrupa ülkelerine Ağustos'un sonunda başlattığı ziyaret programına tepki göstermişti.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtmişti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini savunan Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

Kobakhidze, azil sürecinin başlatılması amacıyla parlamentoda gereken imzayı toplayarak önce Anayasa Mahkemesine dilekçe sunacaklarını ifade etmişti.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin başlatılması amacıyla 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

Hükümetin, 50 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine önümüzdeki günlerde dilekçe sunması bekleniyor.

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