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Dünya
İHA 07.09.2023 22:47

Çin’den 'ulusun duygularını incitecek' kıyafetlere yasak kararı

Çin’de "ulusun duygularını incitecek" kıyafetlerin yasaklanmasının öngörüldüğü yasa yürürlüğe girerse yasaklı kıyafetleri giyenlerin para veya hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Çin’den 'ulusun duygularını incitecek' kıyafetlere yasak kararı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Çin’de tartışmalara neden olan yeni bir karar alınacağı açıklandı. Çin hükümetinin “ulusun duygularını incitecek” kıyafetlerin giyilmesinin ve sembollerin kullanılmasının yasaklanması için yasa çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Söz konusu yasa yürürlüğe girerse “Çin ulusunun ruhuna zarar veren ve ulusun duygularını incitecek“ kıyafet giyenler veya başkalarını giymeye zorlayanlar 15 güne kadar cezaevinde kalabilecek ve 5 bin Yuan para cezasına çarptırılabilecek.

Yasal değişiklikler aynı zamanda ulusal kahramanların ve şehitlerin isimlerinin aşağılanmasını, iftira atılmasını, başka şekilde ihlal edilmesini ve anıt heykellerine vandalizm yapılmasını da yasaklıyor. Ancak hükümetin söz konusu yasaklarda hangi durumu rencide edici olarak değerlendireceği net olarak belli değil.

Eleştirilerin odağı oldu

Çin hükümeti yürürlüğe koymayı planladığı yasa tasarısı ise sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar, polisin ülkenin duygularının ne zaman incindiğini ve tek taraflı olarak nasıl belirleyebileceğini sorguladı.

Bir kullanıcı, “Takım elbise ve kravat takmak sayılır mı? Marksizm Batı kökenlidir. Onun Çin'deki varlığı da ulusal duyguları incitmek olarak sayılır mı” yorumunu yaptı. Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesinde görevli Hukuk Profesörü Zhao Hong ise bu yasanın kişilik haklarının ihlaline yol açabileceğini söyledi.

Çin’de tartışmalı kıyafet uygulamaları

Geçtiğimiz yıl Çin’in Suzhou şehrinde Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimono giyen bir kadın, “kavga ve sorun çıkarmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış, olay Çin’de büyük tepkiye yol açmıştı.

Mart ayında da Japonya askeri üniformasına benzer bir kıyafet giyen kadın gözaltına alınmıştı.

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