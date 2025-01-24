Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Gürcistan'da bir devrim olmayacak

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin İmereti bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tiyatro oyuncularının dün başkent Tiflis'te hükümet karşıtı performans sergilediğini ve bunun "hükümete karşı bir devrim girişimi" olduğunu belirten Kobakhidze, dış kaynaklardan destek alan bazı güçlerin ülkede son yıllarda birkaç kez devrim girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Kobakhidze, "Gürcistan'da son üç yılda 4 kez devrim girişimi yaşandı. Bu 4. girişimdir." dedi.

Hükümet olarak ülkede istikrarsızlık yaratılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kobakhidze, "Gürcistan'da bir devrim olmayacak." diye konuştu.

Kobakhidze, parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebine yönelik de Gürcistan'da bir sonraki parlamento seçiminin ancak 2028'de olacağını söyledi.

Gürcistan-AB entegrasyon konusuna değinen Kobakhidze, ülkesinin AB'ye katılım ilkesine sadık olduğunu kaydetti.

Kobakhidze, 2008'deki Rusya-Gürcistan savaşı ile 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının önlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, "2008'deki Gürcistan-Rusya savaşı rahatlıkla önlenebilirdi. Ukrayna'daki savaş da önlenebilirdi. Ancak belirli güçler, sözde 'derin devlet' ile 'küresel savaş partisi', Ukrayna'da savaş çıkmasını sağlamak için her şeyi yaptılar. Bu, Ukrayna'da önlenebilecek yıkıcı bir savaştı." ifadelerini kullandı.