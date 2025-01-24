Duman 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2025 20:35

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Gürcistan'da bir devrim olmayacak

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, dışarıdan destek alan bazı grupların hükümeti devirmek istediğini belirterek, "Gürcistan'da bir devrim olmayacak" dedi.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Gürcistan'da bir devrim olmayacak

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin İmereti bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tiyatro oyuncularının dün başkent Tiflis'te hükümet karşıtı performans sergilediğini ve bunun "hükümete karşı bir devrim girişimi" olduğunu belirten Kobakhidze, dış kaynaklardan destek alan bazı güçlerin ülkede son yıllarda birkaç kez devrim girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Kobakhidze, "Gürcistan'da son üç yılda 4 kez devrim girişimi yaşandı. Bu 4. girişimdir." dedi.

Hükümet olarak ülkede istikrarsızlık yaratılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Kobakhidze, "Gürcistan'da bir devrim olmayacak." diye konuştu.

Kobakhidze, parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebine yönelik de Gürcistan'da bir sonraki parlamento seçiminin ancak 2028'de olacağını söyledi.

Gürcistan-AB entegrasyon konusuna değinen Kobakhidze, ülkesinin AB'ye katılım ilkesine sadık olduğunu kaydetti.

Kobakhidze, 2008'deki Rusya-Gürcistan savaşı ile 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının önlenmesinin mümkün olduğunu belirterek, "2008'deki Gürcistan-Rusya savaşı rahatlıkla önlenebilirdi. Ukrayna'daki savaş da önlenebilirdi. Ancak belirli güçler, sözde 'derin devlet' ile 'küresel savaş partisi', Ukrayna'da savaş çıkmasını sağlamak için her şeyi yaptılar. Bu, Ukrayna'da önlenebilecek yıkıcı bir savaştı." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Gürcistan Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
UNICEF: 2024 yılında aşırı iklim olayları, 85 ülkede 242 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
İsrail'in katlettiği 10 yaşındaki Filistinli çocuğun cep telefonunda vasiyeti bulundu
21:35
Konya'da 3 katlı bina çöktü
21:17
Ev yangınında hayatını kaybeden 4 çocuğun annesine 10 yıl hapis cezası verildi
21:24
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
20:12
Bolu'daki otel yangınında otel sahibi Halit Ergül tutuklandı
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını havadan görüntülendi
Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
Bir babanın eşi ve çocuklarına en acı vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ