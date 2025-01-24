Yoon'un tutukluluğunun uzatılması talebi reddedildi

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın talebine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, savcılığın yetkisi altında soruşturmaya devam etmek için olası bir neden bulunmadığı gerekçesiyle, Yoon'un tutukluluk süresinin 6 Şubat'a kadar uzatılmasına yönelik talebi reddetti.

Talebin reddedilmesiyle savcılığın, Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) çağrılarını reddederek ifade vermeye gitmeyen Yoon'u sorgulamak için kısıtlı süresi kaldı.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten CIO, dün, iddianame hazırlanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti. Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.