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Dünya
AA 03.12.2024 13:19

Güney Kore'nin Jeju Adası'na gelen 38 Vietnamlı turist ortadan kayboldu

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası'nı geçen ay ziyarete gelen Vietnamlı turist grubundaki 38 kişiden haber alınmadığı bildirildi.

Güney Kore'nin Jeju Adası'na gelen 38 Vietnamlı turist ortadan kayboldu
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Jeju Turizm Organizasyonundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Kasım'da Vietnam'ın Nha Trang kentinden Jeju Adası'na gelen 90 kişilik turist grubundan 38 kişinin 17 Kasım'daki dönüş uçağına binmediği açıklandı.

Kayıp Vietnamlı turistlerin nerede olduğunu tespit etmek üzere başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Jeju Adası'na gelen ziyaretçiler 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Vizesi bulunmayan Vietnamlı turistlerin adada konaklayabilecekleri yasal süre 14 Aralık'ta sona erecek.

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