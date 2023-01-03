Yonhap'ın haberine göre, Sookmyung Kadın Üniversitesi, Keon-Hee Kim'in 1999'da teslim ettiği yüksek lisans tezinde intihal yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aralık ortasında başlatıldığı belirtilen soruşturmanın martta tamamlanması bekleniyor.

Aynı zamanda sanat etkinlikleri planlaması yapan bir şirketin kurucusu olan Keon-hee'nin adı daha önce de buna benzer iddialara karışmıştı.

Ülkenin başkenti Seul'deki Kookmin Üniversitesi de Keon-hee'nin doktora eğitimi alırken yazdığı 4 makale hakkında 2022'de soruşturma açmıştı.

Aylar süren soruşturma ağustosta sonuçlanmış ve First Lady'nin "ne kopya çektiği ne de araştırma hilesine başvurduğu" açıklanmıştı.

Sookmyung Kadın Üniversitesinde sanat üzerine yüksek lisans yapan Keon-hee, Kookmin Üniversitesinde tasarım üzerine aldığı doktora eğitimini 2008'de tamamlamıştı.

Keon-Hee hakkında, daha önce de iş başvurusu yaptığı üniversitelere gönderdiği öz geçmişte yalan beyanlarda bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.