Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’den yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Daniel Houde'nin Kanada Federal Parlamentosu ve büyükelçiliklere yönelik Twitter hesabında yayınladığı ölüm ve saldırı tehditleri nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Houde’nin tehditlerinde, Kanada Federal Parlamentosu, Ulusal Savunma Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ottawa Büyükelçiliğini hedef alan tehditler yayınladığı bildirildi.

RCMP açıklamasında, Houde'nin, "terör aldatmacası", "bir kişiye ölüm veya bedensel zarar verme tehdidinde bulunmak" ve "yakma, yok etme ve mala zarar verme tehdidinde bulunmak"tan suçlandığı kaydedildi.

Tutuklanmasının ardından şartlı serbest bırakılan Houde, 18 Ocak'ta karar duruşması için hakim karşısına çıkacak.