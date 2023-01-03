Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi
ABD, Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylemin kabul edilemeyeceğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez" sözlerine yer verildi.
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Etiketler: ABD İsrail Mescid-i Aksa Son Dakika
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