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Dünya
AA 23.07.2023 18:33

Güney Kore'de şüpheli paket ihbarları: 4 günde 2 bin ihbar

Güney Kore'de, son 4 günde içinde zararlı madde bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Güney Kore'de şüpheli paket ihbarları: 4 günde 2 bin ihbar
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, perşembe gününden beri vatandaşlardan 2 bin 58 şüpheli paket ihbarı alındığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ihbarlar arasından 645 paketin polis incelemesine alındığı ve diğerlerinin yanlış ihbar olduğu bildirildi.

Polis, zehirli madde içerdiği endişesiyle incelemeye aldığı paketlerin, şu ana kadar endişelerin aksine boş çıktığını veya içerisinde ucuz ürünler bulunduğunu belirtti.

Dolandırıcılıktan şüpheleniliyor

Güney Kore Polisi, bazı e-ticaret firmalarının yasa dışı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerini satın aldıkları ve adreslerine sipariş edilmemiş ürünler göndererek satışlarını arttırmaya ve olumlu yorumlar almaya çalıştıkları, bir tür dolandırıcılık olayından şüpheleniyor.

Yetkililer, şüpheli uluslararası paketlerin Tayvan menşeili olduğunu tespit ettiklerini ve Çinli mevkidaşlarıyla sorunun çözümüne yönelik birlikte hareket ettiklerini bildirdi.

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