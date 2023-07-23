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Dünya
AA 23.07.2023 17:12

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Irak ziyaretini güvenlik endişesiyle erteledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yarın Irak'a yapacağı ziyaret, güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Irak ziyaretini güvenlik endişesiyle erteledi
[Fotograf: AP]

Alman medyasının Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yönelik şiddetin ardından Bakan'ın korunmasından sorumlu Federal Kriminal Dairesi ziyaretin ertelenmesini tavsiye etti, Bakanlık da buna uydu.

Bağdat'taki protestolar ve durumun daha da kötüleşmesinin göz ardı edilemeyeceği, Bağdat'taki Alman misyonu personelini de korumak için erteleme yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Pistorius'un Irak ziyaretinde terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele için oluşturulan NATO birliğinde görev alan Alman askerlerini ziyaret etmesi ve Irak Savunma Bakanı ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Pistorius, ziyaretiyle Alman ordusunun Irak'taki misyonu için öngörülen görev süresinin uzatılmasından önce sahadaki durum hakkında fikir edinmeyi hedefliyordu.

Almanya'da hükümet, sonbaharda Irak'taki misyonun görev süresini uzatmak istiyor.

Kuzey Irak'ta 90, merkezde de 45 olmak üzere toplam 130 Alman askeri Irak'ta görev yapıyor.

Yeşil Bölge'de yer almayan Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği, şu ana kadar şiddetli protestolardan etkilenmedi.

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