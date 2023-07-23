Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2023 16:20

Afganistan'da meydana gelen selde 30 kişi öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinde yaşanan selde 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da meydana gelen selde 30 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meydan Vardak Doğal Afetlerle Mücadele İl Başkanı Feyzullah Celali, basına yaptığı açıklamada, Celriz, Narah Çek ve Çagatuy ilçelerinde son 24 saat içerisinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Söz konusu ilçelerde sel nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Celali, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Taliban hükümetinin Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre, Meydan Vardak'ta yaşanan selde 74 kişi yaralanırken, 604 ev tahrip oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 4 ay içinde ülke genelinde yaşanan sel baskınları yüzünden 214 kişi yaşamını yitirdi, 320 kişinin yaralandı.

ETİKETLER
Afganistan
Sıradaki Haber
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 113'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı
18:52
Kocaeli'de fabrika yangını
18:27
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor
18:28
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazını kıldıracak
18:00
İtalya'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı başladı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutladı
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
FOTO FOKUS
Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi
Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ