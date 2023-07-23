Afganistan'da meydana gelen selde 30 kişi öldü

Meydan Vardak Doğal Afetlerle Mücadele İl Başkanı Feyzullah Celali, basına yaptığı açıklamada, Celriz, Narah Çek ve Çagatuy ilçelerinde son 24 saat içerisinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Söz konusu ilçelerde sel nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Celali, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Taliban hükümetinin Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre, Meydan Vardak'ta yaşanan selde 74 kişi yaralanırken, 604 ev tahrip oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 4 ay içinde ülke genelinde yaşanan sel baskınları yüzünden 214 kişi yaşamını yitirdi, 320 kişinin yaralandı.