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Dünya
AA 17.01.2025 13:14

Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un tutuklanması talebini mahkemeye iletti

Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), mahkemeden, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'ün tutuklanması talebinde bulundu.

Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un tutuklanması talebini mahkemeye iletti
[Fotograf: Reuters]

KBS World'ün haberine göre CIO, Yoon'un 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasına yaklaşık 3 saat kala harekete geçti.

Buna göre, CIO, mahkemeye yaptığı başvuruda Yoon hakkında tutuklama kararının çıkarılmasını talep etti.

CIO yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, talebin Seul Batı Bölge Mahkemesine sunulduğunu ve Mahkemenin muhtemelen hafta sonu karar vereceğini söyledi.

Dün sağlık sorunları gerekçesiyle ifade vermeyen Yoon, bugün de CIO tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen gitmedi.

Yoon, gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklanması talebiyle mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u 48 saat gözaltında tutma süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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