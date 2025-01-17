Volkanik kaya ve küllerin altında 2 bin yıl saklı kalmış devasa bir özel hamam bulundu

Arkeologlar, Pompeii'de şimdiye kadar bulunan en büyük özel hamam komplekslerinden birini ortaya çıkardı. İçerisinde sıcak, ılık ve soğuk odalar, eşsiz duvar süslemeleri ve geniş bir dalış havuzu bulunan bu özel alan, Roma dönemindeki lüks yaşamın izlerini taşıyor.

Bu görkemli hamam, son iki yıldır devam eden geniş çaplı kazı çalışmaları sırasında büyük bir konutun içinde bulundu.

Pompeii Arkeoloji Parkı Direktörü Dr. Gabriel Zuchtriegel, yaptığı açıklamada, "Bu alanlar, adeta Pompeii halkının sadece bir dakika önce buradan ayrıldığı hissini veriyor" ifadelerini kullandı.

Hamamın soyunma odası, canlı kırmızı duvarları, mozaik zeminleri ve taş oturma bankalarıyla dikkat çekiyor.

Kompleksin bir bölümünde bulunan iskeletler ise MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında Pompeii halkının yaşadığı dehşeti gözler önüne seriyor. İncelemeler, birinin 35-50 yaşlarında bir kadın, diğerinin ise genç bir erkek olduğunu ortaya koydu. Kadının yanında mücevher ve sikkeler bulunurken, genç adamın anahtarlar taşıdığı belirlendi.

Roma Döneminin Lüks YaşamıHamam kompleksine giren kişiler, önce mozaik desenlerle süslü soyunma odasında kıyafetlerini çıkarıyor, ardından sıcak odaya geçerek burada sauna benzeri bir ortamda dinleniyordu.

Sıcak havanın döşeme altından ve duvarlardaki boşluklardan dolaşmasını sağlayan gelişmiş bir ısıtma sistemi kullanılmıştı. Daha sonra, duvarları parlak renklerle boyanmış ılık odada, cilde sürülen yağlar özel bir aletle temizleniyordu.

Son olarak, en büyük alan olan soğuk odaya geçerek burada devasa bir dalış havuzunda serinleme imkânı bulunuyordu. Bu havuzun 20-30 kişiyi aynı anda alabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

Gizli Kalmış HazinelerKazılarda yalnızca hamam değil, aynı zamanda büyük bir ziyafet salonu, ibadet için kullanılan küçük mavi bir oda, çamaşırhane ve fırın da gün yüzüne çıkarıldı.

Bu yapıların, Pompeii’nin önemli isimlerinden Aulus Rustius Verus’a ait olduğu düşünülüyor. Dr. Zuchtriegel, "Pompeii'de özel hamama sahip birkaç konut bulunuyor. Bu, yalnızca en zenginlerin sahip olabileceği bir lükstü ve şimdiye kadar bulunan en büyük özel hamam olabilir" dedi.

İbadet odasında, duvarlara inci benzeri bir parlaklık kazandırmak için istiridye kabuklarının öğütülerek uygulandığı anlaşıldı. Öte yandan, kazı ekibi, bir kadının cenin pozisyonunda yatarken, genç adamın ise bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkeolog Dr. Sophie Hay, "Bu odada, Vezüv’ün sıcak kül dalgası her şeyi yok ederken yaşanan dehşetin izlerini görebiliyoruz" diye konuştu.

Antik ve Modernin BuluşmasıArkeologlar tarafından bulunan altın ve gümüş sikkeler, mücevherler ve zarif cam eşyalar, antik Pompeii halkının yaşam tarzına dair önemli ipuçları sunuyor. Dr. Alessandro Russo, "Bu tür eserler bulduğumuzda, antik çağ ile günümüz arasındaki mesafe kayboluyor. Adeta geçmişe dokunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmaları son aşamasına yaklaşsa da her gün yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Çalışmaları yöneten Dr. Anna Onesti, "Bazı günler sıradan bir çalışma günü gibi başlıyor, ama sonra olağanüstü bir keşif yapıyoruz. Bu, Pompeii için büyüleyici bir dönem ve bizler de bu süreci kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.