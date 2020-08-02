Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle başta başkent Seul olmak üzere ülkedeki birçok bölgede heyelanlar meydana geldi, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Afette, 6 kişi yaralanırken 360 kişi de evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bazı bölgelerde tren seferleri iptal edildi, yollar ulaşıma kapatıldı.

Kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Seul ve diğer bölgelerde yağışın pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.