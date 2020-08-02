Culp’ın çarşamba günü, geçirdiği yüz nakli operasyonuyla ilgili olmayan bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

2004 yılında eşi tarafından vurulduktan sonra yüzünün orta kısmı zarar gören Culp, 2008 yılında 22 saatlik bir nakil ameliyatı geçirmişti.

Ameliyatıyla ilgili medyaya konuşan Culp, yüz nakli nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Şimdi koku alabiliyorum. Et yiyebiliyorum, neredeyse herhangi bir katı gıdayı yiyebiliyorum. Yani her şey daha iyiye gidiyor.” ifadelerini kullanmıştı.