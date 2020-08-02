Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 471 artarak 25 bin 40'a, ölüm sayısının ise 4 artarak 148'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 383 artarak 15 bin 299'a ulaştığı kaydedildi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da, 9 bin 592 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacak

Öte yandan hükümet, ülkedeki ihtiyaç sahibi 600 bin aileye toplam 60 milyon dolar nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Ülkede karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uygulanacak.