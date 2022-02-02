Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni COVID-19 enfeksiyonu açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.

Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.