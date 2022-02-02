Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de günlük vaka rekoru
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Güney Kore'de günlük COVID-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 20 bini aştı. Böylelikle yeni bir vaka rekoru kırıldı.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni COVID-19 enfeksiyonu açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.
Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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