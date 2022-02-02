Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177’ye yükseldi.

Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980’e yükseldi.

Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.