Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 12-25 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında yapılan, cinsel tacize ilişkin araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şubat 2020-Nisan 2021 dönemine ilişkin verilerin yer aldığı araştırmada, genç kadınların yüzde 67'si sokaklarda cinsel tacize maruz kalırken, erkeklerde bu oranın üçte bir olduğu açıklandı.

Araştırmaya katılan genç kadınların yarısının ıslık çalma, yüzde 40'ının ise telefon araması, laf atma ve bağırma yoluyla tacize uğradığı ifade edildi.

Kadınların yüzde 85'i kendini güvende hissetmiyor

Kadınların yüzde 21'inin tacizcileri tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, takip edilen kadınların yüzde 85'inin kendini güvende hissetmediğini ifade ettiğine dikkat çekildi.

Cinsel taciz oranı 18-21 yaş genç kadınlarda yüzde 75'e çıkarken, 14-18 yaş kız çocuklarının yüzde 70'i araştırmanın yapıldığı dönemde en az bir kere cinsel tacize uğradığını söyledi.

Mağdurlar yaşadıklarını görmezden geliyor

Cinsel taciz durumlarında mağdurların çoğunlukla tepki vermeyerek durumu görmezden geldikleri ifade edildi.

Ülkede "O Ses Hollanda" adlı yarışma programıyla ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar olaylarına karşı 29 Ocak'ta gösteri düzenlenmiş ve Hollanda hükümetinden iş hayatındaki kadınları daha iyi koruyan yasal değişikler yapması talep edilmişti.