Almanya'da 2018 yılında Gine asıllı bir kişi, evine gitmek için tren beklediği sırada kimlik kontrolüne tabi tutuldu.

Gine asıllı kişi, dikkat çekici bir hareketinin olmadığını, polisin bu sorgulamasının sadece ten rengi siyah olduğu için yaptığını öne sürerek dava açtı.

"Anayasının eşitlik ilkesine aykırı"

Almanya'da Dresden İdare Mahkemesi, Gine asıllı davacıya yönelik polis kontrolünün, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, tren istasyonundaki kimlik kontrolü ve tespit işleminde zor kullanma uygulamalarının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Kontrol sırasında sadece siyah tenli kişilerin denetlendiğine, bir polis memurunun ifadesinde bunu kabul ettiğine dikkat çekildi. Bu durumun anayasadaki eşitlik ilkesi ile ilgili maddenin ihlali anlamına geldiği kaydedildi.